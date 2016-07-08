欧洲股市结束三日连跌反弹 达能等消费类股领涨

路透伦敦7月7日 - 欧洲股市周四上涨，结束之前三日跌势，受助于Associated British Foods (ABF.L)和达能(Danone)(DANO.PA)等大型消费类股攀升。

泛欧STOXX 600指数和绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3均收高1%。

Associated British Foods劲升8.9%，尽管英国公投结果为退欧，但该公司称，将维持在欧洲和美国扩大Primark服饰连锁店的计划，并对公司持续成长感到有信心。

全球最大酸奶生产商法国达能(DANO.PA)一度上涨达7%，此前公司称，将以125亿美元收购美国WhiteWave Foods(WWAV.N)。达能股价收涨1.9%，因一些投资者称交易看来昂贵。

瑞士科技公司Meyer Burger (MBTN.S)劲涨10.6%，此前公司中期业绩好于市场预期。

尽管STOXX 600指数周四收高，但自6月23日英国公投决定退欧后，该指数仍下跌约7%，银行股和英国地产股首当其冲。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)会议记录也支撑欧洲股市。美联储周三发布的6月货币政策会议记录显示，美联储政策制定者在6月会议上决定维持利率不变，直至他们厘清英国公投决定退欧所产生的影响。

英股富时100指数.FTSE上涨1.09%，报6,533.79点，法股CAC 40指数.FCHI上升0.8%，收报4,117.85点。德国DAX指数.GDAXI上扬0.49%，收报9,418.78点。(完)