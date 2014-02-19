欧股午后由跌转升 Morrison或被收购带动股价劲扬

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数均收高0.1%
* WM Morrison劲扬，此前有报导称私募股权公司有意收购
路透伦敦2月19日 - 欧洲股市周三午后由跌转升，跟随美股升势，午后有报导称超市连锁店WMMorrison可能被私募股权公司收购，带动该股大涨。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收高0.1%，报1,338.67点。在美国联邦储备理事会(FED，美联储)发布1月货币政策会议记录前，美股开盘谨慎，但之后转升。
WM Morrison(MRW.L)大涨4.9%，此前路透报导银行家正研究约50亿英镑债务融资方案，以支持将该公司出售给私募股权基金。
业绩改善消息扶助支撑市场。全球第四大啤酒商嘉士伯(CARLb.CO)大涨7.1%，该公司上调派息三分之一，因西欧和亚洲成长抵消俄罗斯销售迟滞的影响。
盘中多数时间，市场在平盘下方，从超买区域回撤。技术分析公司Day-By-Day主管ValerieGastaldy表示，欧元区绩优股Euro STOXX50指数.STOXX50E周五前可能跌至3,050点，周三该指数收高0.1%，报3,120.80点。
英国富时100指数.FTSE升0.28点，报6,796.71点；德国DAX指数.GDAXI微升0.27点，报9,660.05点；法国CAC-40指数.FCHI收高0.24%，报4,341.10点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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