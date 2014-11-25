欧洲股市收高 银行股受刺激措施希望带动领涨

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透巴黎11月25日 - 欧洲股市周二小幅收高，因投资人对欧洲央行将进一步实施刺激措施的预期升温，欧元区银行股领涨。
近期油价和金属价格下挫拖累资源股下滑，部分抵消了金融股攀升的影响。必和必拓(BLT.L)跌1.7%，BP (BP.L)跌1.1%，道达尔(TOTF.PA)跌1.6%。
油价周二再度走软，下挫超过1美元至近四年低点，因之前沙特、委内瑞拉和主要非石油输出国组织(OPEC)产油国之间的会谈没能达成限产协议，周四OPEC将举行峰会。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.2%，报1,388.87点，盘中一度升至9月22日来最高的1,395.34点。
该指数较10月中触及的低点已经反弹约15%，受到欧洲央行将进一步放宽政策，以及近期日本和中国的政策措施所提振。
德意志银行(DBKGn.DE)、ING ING.AS和法国巴黎银行(BNPP.PA)升幅介乎1.4-1.9%，在欧洲绩优股中涨幅居前。
英国富时100指数.FTSE微升0.02%，收报6,731.14点；德国DAX指数.GDAXI收涨0.77%，报9,861.21点；法国CAC指数.FCHI攀升0.32%，收报4,382.31点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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