欧股升至三周高点 矿业股受中国数据激励挺升

* FTSEurofirst 300指数升0.4%，两周来上涨约5%

* 欧洲股票型基金今年至今资金流入达创纪录的170亿美元

* 意大利股市上涨，伦齐料将组建政府

路透伦敦/巴黎2月17日 -欧洲股市周一在清淡交投中升至三周高点，延续两周来的强劲涨势，因有越来越多投资人押注当地经济复苏，导致资金流入创纪录新高。

数据显示全球最大金属消费国中国借贷活动热络，带动矿业股上涨，其中必和必拓(BLT.L)及嘉能可-斯特拉塔(GlencoreXstrata)分别上涨1.2%及1.8%。欧洲矿业股指数.SXPP上涨1.1%，表现在各类股中居前，而大宗商品权重偏高的英国富时100指数.FTSE收高1%。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收升0.4%，至1,337.06点，创1月底来最高收位，过去九个交易日有八个交易日上涨，但该指数周一成交量仅为90日均量的69%，因美国逢假期休市。

EPFRGlobal数据显示，欧洲股票型基金自2014年至今资金流入为170亿美元，创年初至今期间的历史新高，与新兴市场基金大幅流出的情形相左。

EPFR称，在欧洲当中，着重投资意大利及西班牙的基金所获得的资金流入最多。两国近期都见到债券收益率(殖利率)大幅回落。

意大利FTSE MIB.FTMIB指数上涨0.1%，周五该指数大涨1.6%，表现优于整体市场，因投资人乐见中间偏左派领导人伦齐(MatteoRenzi)接任总理。

MIB指数今年至今上涨近8%，处于两年半高点，且大大优于FTSEurofirst 300今年至今的上涨1.6%。

英国富时100指数.FTSE收高1.09%，报6,736.00点；德国DAX指数.GDAXI微跌0.06%，报9,656.76点；法国CAC-40指数.FCHI小跌0.11%，报4,335.17点。(完)

(编译 张明钧; 审校 龚芳)

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