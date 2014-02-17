欧股升至三周高点 矿业股受中国数据激励挺升

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
* FTSEurofirst 300指数升0.4%，两周来上涨约5%
* 欧洲股票型基金今年至今资金流入达创纪录的170亿美元
* 意大利股市上涨，伦齐料将组建政府
路透伦敦/巴黎2月17日 -欧洲股市周一在清淡交投中升至三周高点，延续两周来的强劲涨势，因有越来越多投资人押注当地经济复苏，导致资金流入创纪录新高。
数据显示全球最大金属消费国中国借贷活动热络，带动矿业股上涨，其中必和必拓(BLT.L)及嘉能可-斯特拉塔(GlencoreXstrata)分别上涨1.2%及1.8%。欧洲矿业股指数.SXPP上涨1.1%，表现在各类股中居前，而大宗商品权重偏高的英国富时100指数.FTSE收高1%。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收升0.4%，至1,337.06点，创1月底来最高收位，过去九个交易日有八个交易日上涨，但该指数周一成交量仅为90日均量的69%，因美国逢假期休市。
EPFRGlobal数据显示，欧洲股票型基金自2014年至今资金流入为170亿美元，创年初至今期间的历史新高，与新兴市场基金大幅流出的情形相左。
EPFR称，在欧洲当中，着重投资意大利及西班牙的基金所获得的资金流入最多。两国近期都见到债券收益率(殖利率)大幅回落。
意大利FTSE MIB.FTMIB指数上涨0.1%，周五该指数大涨1.6%，表现优于整体市场，因投资人乐见中间偏左派领导人伦齐(MatteoRenzi)接任总理。
MIB指数今年至今上涨近8%，处于两年半高点，且大大优于FTSEurofirst 300今年至今的上涨1.6%。
英国富时100指数.FTSE收高1.09%，报6,736.00点；德国DAX指数.GDAXI微跌0.06%，报9,656.76点；法国CAC-40指数.FCHI小跌0.11%，报4,335.17点。(完)
(编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透利雅得4月16日 - 据沙特阿拉伯政府消息人士说，政府正命令各部和机构对数以十亿美元计的未完成基础设施和经济开发项目进行评估，目的在于搁置或重组这些项目。
路透东京4月14日 - 据了解进展的人士透露，日本高田的潜在援助方已经延长有关收购该公司的谈判。