欧洲股市小幅收高 罗氏制药及意大利银行股下挫牵制涨势

路透伦敦12月19日 - 欧洲大陆股市周五小跌，因瑞士制药商罗氏两个关键药物试验失败拖累股价下挫，且意大利银行股因标普下调评等而承压，股市尾盘升势受阻。

欧元区绩优股指EuroSTOXX 50指数.STOXX50E和瑞士SMI指数.SSMI均下挫0.4%，所有主要欧洲大陆国家股市均收低。

但泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.4%，报1,361.07点，受到英国股市富时100指数.FTSE大涨1.23%提振。

健保股令泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数失分最多，罗氏ROG.VX重挫6.3%领跌，STOXX欧洲600健保股指.SXDP收低0.7%，为跌幅最大的板块。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数周四劲扬3%，本周收高3%，为一年最大周度升幅，受助于美国联邦储备委员会(美联储/FED)承诺对升息上会保持耐心。

标普下调意大利银行评等，称成长可能会较预期更慢。欧元区二线国家股指承压。

意大利银行股Banks Monte Paschi (BMPS.MI), Intesa Sanpaolo (ISP.MI)和意大利裕信银行(UniCredit) (CRDI.MI)跌幅介乎1.9-4.2%。意大利FTSE MIB指数.FTMIB收低0.4%。

路透周五独家报导，欧洲央行(ECB)官员正在考虑通过何种途径，来确保在新一轮量化宽松中将获利最大的较弱国家来承担更多风险及成本。[nL3S0U33M0]这给欧元区股市也带来一些压力。

英国富时100指数.FTSE收升1.23%，收报6,545.27点。法国CAC指数.FCHI微跌0.18%，收报4,241.65点。德国DAX指数.GDAXI收低0.25%，收报9,786.96点。(完)

(编译 李军; 审校 李婷仪)

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