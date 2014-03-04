欧洲股市强劲反弹2%

* FTSEurofirst 300指数劲涨2%，Euro STOXX 50指数大涨2.7%

* 在俄罗斯有巨大敞口的蓝筹股反弹

* 对欧洲央行将采取进一步行动的臆测提振银行股

路透巴黎3月4日 -欧洲股市周二急升，在上日深跌后收复大部分失地，此前俄罗斯总统普京称将只会将对邻国乌克兰动武作为最后手段。

普京就乌克兰危机的首次讲话寻求缓和东西方的紧张关系，缓解对俄乌两个前苏联共和国两国开战的忧虑。讲话扶助全球股市反弹。今日稍早，普京下令俄军队结束在乌克兰边境附近进行的大规模军演，提振股市在早盘上涨。

“如果可避免军事对峙升级和对诸如天然气运输等领域造成重大影响，我认为市场将很快开始将焦点转向诸如中美经济成长等题材，”Deutsche Asset & Wealth Management的首席德国投资长Johannes Müller说。

“看看2014年基本面，经济增长将提速，股市今年应该跑赢债市。但将每每听到诸如目前的乌克兰紧张局势，或制造业数据疲弱等杂音，市场将做出强烈反应。”

在俄罗斯有巨大敞口的蓝筹股涨幅居前，周一这些股票受创。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升2%，报1,344.83点。

Euro STOXX 50指数.STOXX50E急升2.7%，至3,136.33点。

这两大指数周一分别重挫2.2%和3%。

欧洲银行股也是周二升幅居前的类股，意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)劲扬5.4%，瑞信(SOGN.PA)急升3.4%。银行股上涨，因市场臆测欧洲央行将在周四会议上进一步放松借贷条件，此前央行总裁德拉吉称欧元区通胀“远低于”央行的目标。

欧洲股市自2月低点反弹了约7%，诸如德国DAX指数.GDAXI和英国富时100指数.FTSE等主要欧洲股指处于纪录高位附近，受助于欧元区经济复苏和一系列企业业绩好于预期。

英国富时100指数.FTSE收升1.72%，报6,823.77点；德国DAX指数.GDAXI上涨2.46%，报9,589.15点；法国CAC-40指数.FCHI上涨2.45%，报4,395.90点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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