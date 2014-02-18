欧洲股市升势停滞 零售股下挫

企业获利看俏及资金流入料支撑欧洲股市--美银美林
美银美林称，在法国总统大选第一轮投票结束后，政治风险下降，加上流入该地区的投资资金回升，这些都可能支撑股价。目前欧洲主要股指估值仍较两年前创下的最高点低约10%。
* Euro STOXX 50指数跌0.1%，FTSEurofirst 300指数持稳
* 分析师预计Euro STOXX 50指数短期内降至3,063点
路透伦敦2月18日 - 欧洲主要股市周二持稳，受零售股拖累，交易商押注市场升势动能已经消竭。
欧元区绩优股Euro STOXX50指数.STOXX50E收低0.1%，报3,117.44点，在昨日小跌后进一步盘整。该指数自2月初低点已经反弹近6%。
巴克莱资本分析师Lynnden Branigan表示，“明显短期来看，该指数升势愈显乏力。”他认为欧元区绩优股EuroSTOXX 50指数短期内将降至2月13日低点3,063点。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收平，报1,337.30点。
零售股承压走软，Zara母公司Inditex(ITX.MC)大跌4%，因投资人担心新兴市场汇率负面影响可能拖累其业绩。
德国DAX指数.GDAXI收涨0.03%，报9,659.78点；法国CAC-40指数.FCHI收跌0.1%，报4,330.71点。英国富时100指数.FTSE升0.9%，报6,796.43点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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