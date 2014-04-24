欧洲股市收高 并购消息盖过乌克兰情势忧虑

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
* 乌克兰局势新的忧虑令德股表现落后
* FTSEurofirst 300指数收高0.3%
* 阿尔斯通劲升，因通用电气购并臆测
* Euro STOXX 50指数收高0.4%
路透伦敦4月24日 - 欧洲股市周四上涨，因企业购并活动再现生机，抵消对乌克兰局势挥之不去的担忧。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收高0.3%，报1,343.27点，本月稍早触及近六年高位1,355.29点。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收高0.4%，报3,189.81点。
企业积累了大量现金，且欧洲经济前景缓慢改善，促使企业开始再度寻找购并机会。
周四，法国涡轮和火车制造商阿尔斯通(ALSO.PA)劲升10.9%，此前彭博新闻报导，通用电气(GE.N)正洽谈以约130亿美元收购该公司。
卡车生产商ScaniaSCVb.ST跳升8.6%，此前该公司第四大股东表示，接受大众(VOWG_p.DE)收购条件。尽管仍有强大阻力，但收购前景改善。
不过，德股DAX指数.GDAXI在欧洲股市中表现落后，仅微升0.05%，报9,548.68点。
英国富时100指数.FTSE收高0.42%，报6,703.00点；法国CAC-40指数.FCHI收高0.64%，报4,479.54点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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