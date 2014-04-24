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国际财经 | 2014年 4月 25日 星期五 07:27 BJT

欧洲股市收高 并购消息盖过乌克兰情势忧虑

* 乌克兰局势新的忧虑令德股表现落后

* FTSEurofirst 300指数收高0.3%

* 阿尔斯通劲升，因通用电气购并臆测

* Euro STOXX 50指数收高0.4%

路透伦敦4月24日 - 欧洲股市周四上涨，因企业购并活动再现生机，抵消对乌克兰局势挥之不去的担忧。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收高0.3%，报1,343.27点，本月稍早触及近六年高位1,355.29点。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收高0.4%，报3,189.81点。

企业积累了大量现金，且欧洲经济前景缓慢改善，促使企业开始再度寻找购并机会。

周四，法国涡轮和火车制造商阿尔斯通(ALSO.PA)劲升10.9%，此前彭博新闻报导，通用电气(GE.N)正洽谈以约130亿美元收购该公司。

卡车生产商ScaniaSCVb.ST跳升8.6%，此前该公司第四大股东表示，接受大众(VOWG_p.DE)收购条件。尽管仍有强大阻力，但收购前景改善。

不过，德股DAX指数.GDAXI在欧洲股市中表现落后，仅微升0.05%，报9,548.68点。

英国富时100指数.FTSE收高0.42%，报6,703.00点；法国CAC-40指数.FCHI收高0.64%，报4,479.54点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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