欧股下跌 因俄罗斯战机被击落后地缘政治局势趋紧

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透伦敦/米兰11月24日 - 欧洲股市周二跌至一周低位，因土耳其在叙利亚边境上空击落一架俄罗斯战机后，地缘政治紧张局势加剧，促使投资者逃离股市等风险资产。
旅游类股跌幅居前，之前美国发布旅行警告。另外，Zodiac Aerospace(ZODC.PA)等公司发布令人失望的业绩更新也打击了市场人气。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300 .FTEU3指数下跌1.3%，收报1,481.27点，盘中一度跌2%。上周该指数受助于欧洲央行宽松政策预期，触及三个月高位。
“股市远高于9月低位，以及欧洲央行将采取更多刺激措施和美国联邦储备理事会(FED/美联储)在加息问题上将持鸽派立场的预期等因素已被反应到目前的估值中，俄罗斯战机被击落，以及美国发布高等级旅行警告可能引发了获利回吐，”JCI Capital分析师Emanuele Rigamonti称。
能源股.SXEP下午中段由跌转升，收涨0.5%，此前原油价格LCOc1反弹，受助于俄罗斯战机事件和美元走弱。
航空供应商Zodiac股价下跌多达13.6%，此前公司发布年度核心利润减少44.6%，因陷入困境的飞机座椅业务的生产延误。该公司股价收跌7.7%。
STOXX Europe 600旅游和休闲类股.SXTP领跌，下跌2.3%，此前美国国务院向计划出行的美国人发布全球旅行警告，称“恐怖威胁加大”。
英国富时100指数.FTSE下跌0.45%，收报6,277.23点。德国DAX指数.GDAXI下跌1.43%，报10,933.99点。法国CAC指数.FCHI下跌1.41%，报4,820.28点。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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