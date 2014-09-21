欧洲股市收高 在苏格兰决定留在英国后一度涨至六年半高位

路透伦敦9月19日 - 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3周五触及逾六年高位，因苏格兰公投结果为反对独立，不过，该股指缩减涨幅，受累于获利了结和臆测法国评等将被下调。

法国CAC 40指数.FCHI下滑0.08%，报4,461.22点，交易商表示，市场臆测一主要评级机构将下调法国评等。

法股表现落后于泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数，后者收高0.25%，报1,401.53点，之前触及六年半高位。

英国富时100指数.FTSE收涨0.27%，报6,837.92点，但收位低于日内高位。

苏格兰人在公投中反对独立，支撑欧洲股市。

“股市释然上涨，因市场认为苏格兰公投是一个路障。现在公投结束，尘埃落定，我们的焦点将返回基本面上。”德国商业银行股市策略师Peter Dixon说。

西班牙IBEX指数.IBEX早盘上涨逾1%，因市场认为苏格兰不支持独立，将降低西班牙加泰罗尼亚独立的决心。IBEX指数收低0.1%，因较广泛市场缩减涨幅。

在涨幅居前的个股中，苏格兰皇家银行(RBS.L)在苏格兰公投结束后释然上扬2.5%。

德国思爱普(SAP)(SAPG.DE)大跌3.8%，因公司将以73亿美元现金买入美国公司Concur CNQR.O，市场对这买入价格感到忧虑。

德国DAX指数.GDAXI微升0.01%，报9,799.26点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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