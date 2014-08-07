欧洲股市下滑 因葡萄牙股市大跌及西方和俄关系紧张

专访：世界银行总裁金墉称特朗普乐见该行向民间募集资金
路透华盛顿4月20日 - 在政府对开发融资贡献减少、而穷国对于贷款需求呈现“爆炸性”增长的情况下，世界银行总裁金墉正打算向民间部门求助。
路透伦敦8月7日 - 欧洲股市周四下跌，因担心葡萄牙银行体系，且西方和俄罗斯的关系紧张。
欧洲央行周四宣布维持利率在纪录低位0.15%不变，但投资者普遍预期如此，消息对股市无甚影响。
葡萄牙PSI-20指数.PSI20大幅收低2.3%，表现落后于较广泛的欧洲股指，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下滑0.7%，报1,314.27点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E下跌1.23%，报3,012.88点。
交易商表示，投资者对葡萄牙圣灵银行获得国家救助仍有忧虑，导致葡萄牙股市受创。
西方国家和俄罗斯关系紧张也拖累欧洲股市。
俄罗斯周四宣布禁止美国、欧盟、加拿大、澳洲和挪威所有肉类、鱼、乳制品、水果和蔬菜进口，为期一年，与西方就乌克兰危机触发的经济战升级。
许多德国企业在俄罗斯有重大业务利益，因此可能受到制裁的影响。德国股市DAX指数.GDAXI收低1%，报9,038.97点，从6月底触及的纪录高位继续回落。
欧洲央行总裁德拉吉周四重申，央行仍有动用量化宽松政策的可选项，以扶助欧元区整体经济。
法股CAC指数.FCHI收跌1.36%，收报4,149.83点，英国富时100指数.FTSE收跌0.58%，收报6,597.37点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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