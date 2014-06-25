欧洲股市下滑 因伊拉克战乱令市场承压

新加坡电信商M1有意售股 试探中移动等买家兴趣--消息人士

路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。