欧洲股市下滑 因伊拉克战乱令市场承压

新加坡电信商M1有意售股 试探中移动等买家兴趣--消息人士
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。
路透伦敦6月25日 - 欧洲股市周三下滑，法国公用事业公司GDF Suez GSZ.PA跌幅居前，交易商指对伊拉克战乱将进一步升级的担忧是投资人对上月股市上涨获利了结的导火索。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.1%，报1,372.04点，为约三周最低收位。
法股CAC指数.FCHI表现逊色，大跌1.28%，报4,460.60点，因GDF Suez重挫2.3%拖累，此前法国政府以每股20.18欧元的价格出售GDF Suez的3.1%股权，为承销商设定区间的底部。
交易商表示，伊拉克战乱给投资人对上月升势获利了结提供了理由。该升势带动德股DAX指数创下10,050.98点的纪录高位，并将FTSEurofirst指数推升至六年半高位。
英国富时100指数.FTSE收跌0.79%，报6,733.62点。德国DAX指数.GDAXI下滑0.71%，收报9,867.75点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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