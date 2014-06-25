版本:
中国
国际财经 | 2014年 6月 26日 星期四 07:27 BJT

欧洲股市下滑 因伊拉克战乱令市场承压

路透伦敦6月25日 - 欧洲股市周三下滑，法国公用事业公司GDF Suez GSZ.PA跌幅居前，交易商指对伊拉克战乱将进一步升级的担忧是投资人对上月股市上涨获利了结的导火索。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.1%，报1,372.04点，为约三周最低收位。

法股CAC指数.FCHI表现逊色，大跌1.28%，报4,460.60点，因GDF Suez重挫2.3%拖累，此前法国政府以每股20.18欧元的价格出售GDF Suez的3.1%股权，为承销商设定区间的底部。

交易商表示，伊拉克战乱给投资人对上月升势获利了结提供了理由。该升势带动德股DAX指数创下10,050.98点的纪录高位，并将FTSEurofirst指数推升至六年半高位。

英国富时100指数.FTSE收跌0.79%，报6,733.62点。德国DAX指数.GDAXI下滑0.71%，收报9,867.75点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐