欧股触及年内低位 希腊股市劲跌

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
* FTSEurofirst 300指数下跌1%，Euro STOXX 50指数下挫1.4%
* 希腊新政治危机打压该国股市
* Lipper数据显示欧洲股市有净流入资金
路透巴黎6月21日 - 欧洲股市周五放量下跌，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌至年内平盘下方，为2013年迄今首见，因美国缩减货币刺激政策前景持续打压全球股市。
希腊股市.ATG劲跌6.1%，此前一希腊政党从执政联盟中退出，使总理萨马拉斯获得仅略多于半数的国会议员支持。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1%，报1,132.68点，为去年12月底来首见，且本周下挫3.7%，为逾一年来最大单周跌幅。
在美国联邦储备委员会（FED）主席伯南克周三证实美联储今年稍晚将开始缩减宽松政策，燃点全球股市，固定收益和商品市场被抛售后，欧洲市场周四也开始下跌。
欧元区Euro STOXX 50指数.STOXX50E收低1.4%，报2,549.48点，交易量为过去三个月日均值大约两倍。成交量急升，主要是因月度和季度期权及期货到期。
汤森路透Lipper数据显示，本周欧洲股市有净流入资金，为金融市场中有净资金流入的仅几个市场之一，且连续第八周有资金流入，同时，固定收益及新兴市场继续大量流出资金。
英国富时100指数.FTSE收跌0.7%，报6,116.17点。德国股市DAX指数.GDAXI跌1.76%，报7,789.24点。法国股市CAC 40指数.FCHI收低1.11%，报3,658.04点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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