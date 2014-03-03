欧股重挫2.2% 乌克兰紧张局势促使投资人寻求保护

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
* FTSEurofirst 300指数大跌2.2%，Euro STOXX 50指数重挫3%
* 波动性急升，投资人纷纷寻求保护
* 交易商预期乌克兰危机得到解决后，欧洲股市将恢复上升趋势
路透伦敦3月3日 - 欧洲股市周一大幅走低，投资者对俄罗斯可能出兵邻国乌克兰感到恐慌，受此拖累，欧元区绩优股EuroSTOXX 50指数.STOXX50E录得6月来最大单日跌幅。
例如奥地利银行Raiffeisen Bank International(RBIV.VI)等对该地区有敞口的企业受创最重。
“投资人低估了乌克兰紧张局势升级的可能性，所以周末发生的事件给市场敲响了警钟，”GlobalEquities量化销售部主管David Thebault说。
银行股跌幅居前，Raiffeisen领跌，跌幅高达9.6%，在欧洲蓝筹股中，该行对乌克兰的敞口最大。
在俄罗斯有大量敞口的雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)和嘉士伯(CARLb.CO)分别大跌5.4%和5.3%。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收低2.2%，报1,318.24点，为1月24日来最大单日跌幅。
Euro STOXX 50指数急跌3%，至3,053.99点，为2013年6月20日来最大单日跌幅。
EuroSTOXX波动性指数.V2TX急升30.4%，为2011年来最大单日升幅，至21.9点，尽管相对于2013年峰值约27点，仍在较低水平。
市场预期，乌克兰问题将在未来几周内最终得到政治解决，这应该扶助股市维持其过去一年半的上行趋势。
英国富时100指数.FTSE收低1.49%，报6,708.35点；德国DAX指数.GDAXI下挫3.44%，报9,358.89点；法国CAC-40指数.FCHI下跌2.66%，报4,290.87点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透纽约4月20日 - 全球性基金Alphabit联合创始人Liam Robertson在接受路透专访时表示，这家投资比特币等数字货币的基金已经成立，初始目标定在3亿美元，基金经理寻求利用对可实现即时、无国界交易虚拟资产日益增长的需求。
路透华盛顿4月20日 - 在政府对开发融资贡献减少、而穷国对于贷款需求呈现“爆炸性”增长的情况下，世界银行总裁金墉正打算向民间部门求助。