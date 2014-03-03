欧股重挫2.2% 乌克兰紧张局势促使投资人寻求保护

* FTSEurofirst 300指数大跌2.2%，Euro STOXX 50指数重挫3%

* 波动性急升，投资人纷纷寻求保护

* 交易商预期乌克兰危机得到解决后，欧洲股市将恢复上升趋势

路透伦敦3月3日 - 欧洲股市周一大幅走低，投资者对俄罗斯可能出兵邻国乌克兰感到恐慌，受此拖累，欧元区绩优股EuroSTOXX 50指数.STOXX50E录得6月来最大单日跌幅。

例如奥地利银行Raiffeisen Bank International(RBIV.VI)等对该地区有敞口的企业受创最重。

“投资人低估了乌克兰紧张局势升级的可能性，所以周末发生的事件给市场敲响了警钟，”GlobalEquities量化销售部主管David Thebault说。

银行股跌幅居前，Raiffeisen领跌，跌幅高达9.6%，在欧洲蓝筹股中，该行对乌克兰的敞口最大。

在俄罗斯有大量敞口的雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)和嘉士伯(CARLb.CO)分别大跌5.4%和5.3%。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收低2.2%，报1,318.24点，为1月24日来最大单日跌幅。

Euro STOXX 50指数急跌3%，至3,053.99点，为2013年6月20日来最大单日跌幅。

EuroSTOXX波动性指数.V2TX急升30.4%，为2011年来最大单日升幅，至21.9点，尽管相对于2013年峰值约27点，仍在较低水平。

市场预期，乌克兰问题将在未来几周内最终得到政治解决，这应该扶助股市维持其过去一年半的上行趋势。

英国富时100指数.FTSE收低1.49%，报6,708.35点；德国DAX指数.GDAXI下挫3.44%，报9,358.89点；法国CAC-40指数.FCHI下跌2.66%，报4,290.87点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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