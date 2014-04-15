欧洲股市大跌 因乌克兰局势紧张和企业消息疲弱

* FTSEurofirst 300指数下跌1%，Euro STOXX 50指数下挫1.3%

* Euro STOXX 50指数跌穿支撑位，发出利空信号

* 对中国GDP数据疲弱的臆测打压矿业股

* SABMiller、雀巢和欧莱雅的企业消息疲弱

路透巴黎/伦敦4月15日 -欧洲股市周二下跌，重拾上周被抛售的頽势，因忧虑乌克兰紧张局势不断升级，且雀巢等经济寒暑表企业的消息疲弱，使投资人措手不及。

在周三中国GDP数据出炉前对中国经济增长步伐的忧虑也打压市场人气，矿业巨擘必和必拓(BLT.L)和力拓(RIO.L)分别急跌2%和3.1%。

路透调查显示，分析师预期中国今年第一季经济成长7.3%，增速为五年来最慢。交易商表示，周二对中国经济增长放缓的臆测驱使投资人卖出欧洲矿业股。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收跌1%，报1,306.85点，重拾上周录得约3%的跌幅的頽势，该指数在周一反弹。

欧元区绩优股Euro STOXX50指数.STOXX50E挫跌1.3%，报3,091.52点，收在关键支撑位50日移动均线以下，此为利空技术信号。

“我们对短期走势态度谨慎，要等待看看地缘政治状况如何发展。乌克兰存在很多不确定性，如果情况失去控制，将不利股市，”巴克莱董事Franklin Pichard说。

被视为最受乌克兰危机和制裁俄罗斯行动影响的德国DAX指数.GDAXI大跌1.77%，报9,173.71点。Continental (CONG.DE)大跌2.3%，戴姆勒(DAIGn.DE)劲跌3.4%。

周二，一些绩优股公司的业绩面消息逊于市场预期。

以销售计算全球第二大酿酒商SABMillerSAB.L表示，全年啤酒销售量小幅上升，其股价急跌2.3%。SABMiller在非洲、中国和其他新兴市场有大量敞口。

尽管法国化妆品公司欧莱雅(L'Oreal)(OREP.PA)和雀巢NESN.VX预期公司在未来几季度增长强劲，但其公布的第一季销售逊于市场预期。

英国富时100指数.FTSE收跌0.64%，报6,541.61点；法国CAC-40指数.FCHI收跌0.89%，报4,345.35点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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