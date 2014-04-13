欧股大跌 受美国科技股遭抛售拖累

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
* FTSEurofirst 300指数下挫1.4%，本周大跌3%
* 高贝它系数银行股也受创
* 尽管欧洲股市回落，但继续有流入资金
路透巴黎4月11日 -欧洲股市周五下挫，延续本周跌势，且和美股被抛售的走势一致。科技股和生物科技股领跌美股，因忧虑一些股票估值过高。
欧洲科技股是受创最大的板块之一，苹果iPhones等智能手机芯片设计商ARMARM.L大跌4.5%。
全球最大的半导体工业设备生产商ASML(ASML.AS)急跌3.5%，电信设备生产商阿尔卡特-朗讯ALUA.PA下挫2%，晶片生产商英飞凌(IFXGn.DE)挫跌2.9%。
“美股修正蔓延至欧洲市场，美股修正可能还没有结束，但事实是，欧股下跌主要是因美股修正，”GlobalEquities量化销售交易部主管David Thebault说。
“人们从估值过高的板块撤走资金，寻找其他估值较低的股票。市场正面的长期趋势未变，这次回落只是消除泡沫。”
欧洲科技股较整体市场出现溢价，但和美国科技股不同，估值并没有大幅攀升。
汤森路透数据显示，STOXX Europe600科技股指数.SX8P市盈率为大约20，低于医疗保健股、工业股、旅游和休闲股，以及建筑股。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300 .FTEU3收低1.4%，报1,312.92点，本周下跌3%。
欧洲银行股周五跌幅居前，Bankinter (BKT.MC)挫跌2.3%，Natixis(CNAT.PA)下滑2.7%。本周，STOXX Europe 600银行指数.SX7P大跌4.3%。
尽管欧股本周回落，但汤森路透Lipper数据显示，截至4月9日的七日期间，美国投资者的资金流向欧洲股市。
Lipper向包括上市交易基金(ETF)在内的102家美国基金进行的调查显示，流入欧洲股市的资金达到2.52亿美元，多于之前一周的1.9亿美元。
自年初以来，欧洲股市得到美国投资者大量资金，有13周录得净流入，仅有一周是净流出。
英国富时100指数.FTSE收跌1.21%，报6,561.70点；德国DAX指数.GDAXI下挫1.47%，报9,315.29点；法国CAC-40指数.FCHI收低1.08%，报4,365.86点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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