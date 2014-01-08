欧洲股市涨势缓和 二线国家股市再次表现出色

* FTSEurofirst 300涨0.1%，Euro STOXX 50指数持平

* 西班牙、意大利、葡萄牙、希腊和爱尔兰股市延续涨势

* 欧元区银行股2014年迄今攀升6.4%

路透巴黎1月8日 -欧洲股市涨势周三在五年半高位附近放缓，但对二线欧元区国家经济开始从欧债危机中复苏的信心不断增强，扶助股市延续涨势。

汤森路透数据显示，葡萄牙PSI20指数.PSI20的成交量为日均值的七倍，而西班牙和爱尔兰股市成交量是其日均值的逾两倍。

近期有大量资金流入欧元区二线国家股市，因受欧债危机打击最重的欧元区经济体开始显示改善迹象。

爱尔兰退出欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助计划后的首次公债标售获强劲需求，周二扶助压低欧元区公债收益率，且使投资人对葡萄牙可能如原定计划在今年结束欧盟/IMF救助计划的预期增强。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300.FTEU3上涨0.1%，报1,321.19点，略低于稍早触及的五年半高位。

欧元区绩优股Euro STOXX50指数.STOXX50E持平。英国富时100指数.FTSE收低0.5%，报6,721.78点；德股DAX指数.GDAXI收跌0.09%，至9,497.84点；法国CAC-40指数.FCHI收跌0.04%，报4,260.96点。

二线欧元区国家股市人气改善，西班牙IBEX指数.IBEX升0.7%，葡萄牙的PSI20指数上涨1.4%，希腊ATG指数.ATG劲扬3.3%。

STOXX欧元区银行股指数.SX7E涨1.8%，今年迄今涨幅扩大至6.4%，为2013年全年涨幅的约四分之一。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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