欧洲股市涨势缓和 二线国家股市再次表现出色

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* FTSEurofirst 300涨0.1%，Euro STOXX 50指数持平
* 西班牙、意大利、葡萄牙、希腊和爱尔兰股市延续涨势
* 欧元区银行股2014年迄今攀升6.4%
路透巴黎1月8日 -欧洲股市涨势周三在五年半高位附近放缓，但对二线欧元区国家经济开始从欧债危机中复苏的信心不断增强，扶助股市延续涨势。
汤森路透数据显示，葡萄牙PSI20指数.PSI20的成交量为日均值的七倍，而西班牙和爱尔兰股市成交量是其日均值的逾两倍。
近期有大量资金流入欧元区二线国家股市，因受欧债危机打击最重的欧元区经济体开始显示改善迹象。
爱尔兰退出欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助计划后的首次公债标售获强劲需求，周二扶助压低欧元区公债收益率，且使投资人对葡萄牙可能如原定计划在今年结束欧盟/IMF救助计划的预期增强。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300.FTEU3上涨0.1%，报1,321.19点，略低于稍早触及的五年半高位。
欧元区绩优股Euro STOXX50指数.STOXX50E持平。英国富时100指数.FTSE收低0.5%，报6,721.78点；德股DAX指数.GDAXI收跌0.09%，至9,497.84点；法国CAC-40指数.FCHI收跌0.04%，报4,260.96点。
二线欧元区国家股市人气改善，西班牙IBEX指数.IBEX升0.7%，葡萄牙的PSI20指数上涨1.4%，希腊ATG指数.ATG劲扬3.3%。
STOXX欧元区银行股指数.SX7E涨1.8%，今年迄今涨幅扩大至6.4%，为2013年全年涨幅的约四分之一。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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