欧股上涨至五年半高位 二线国家股市领涨

* FTSEurofirst 300涨0.8%，Euro STOXX 50指数升1.4%

* 西班牙IBEX指数急升2.9%，成交放量

* IBEX和MIB指数距离2007年高位仍有很长路的要走

路透巴黎1月7日 - 欧洲股市周二上涨至五年半高位，因投资人押注南欧国家经济复苏，遂吸纳该地区的股票。

西班牙IBEX指数.IBEX领涨，急升2.9%，成交量为正常水平的逾两倍。Bankinter(BKT.MC)大涨5%，Caixabank (CABK.MC)猛涨7.2%，BBVA (BBVA.MC) 劲升5.7%。

“西班牙近期数据令人鼓舞，房价趋稳使投资人看见复苏的希望，”Valquant策略师Eric Galiegue说。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300.FTEU3上涨0.8%，报1,319.74点，此为2008年中最高收位。欧元区绩优股Euro STOXX50指数.STOXX50E上扬1.4%，意大利FTSE MIB指数.FTMIB升1.2%，葡萄牙PSI20指数.PSI20急升2.5%，成交也放量。

葡萄牙的Banco Espirito Santo BES.LS劲升5.7%，意大利的Banco PopolareBAPO.MI猛涨5.6%。

对南欧有敞口的法国银行股也上涨。法国农业信贷银行(CreditAgricole)(CAGR.PA)大涨6.1%，法国兴业(SOGN.PA)涨4%。

尽管欧洲股市过去六个月大幅攀升，但南欧股市仍未从欧债危机期间的深跌中反弹。尽管德国指数处于纪录高位，但西班牙IBEX指数要触及2007年水平还需要再升58%，意大利MIB指数则要再涨128%。

英国富时100指数.FTSE上升0.37%，报6,755.45点；德股DAX指数.GDAXI收涨0.83%，至9,506.20点；法国CAC-40指数.FCHI收高0.83%，报4,262.68点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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