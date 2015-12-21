欧洲股市下跌 受西班牙股市走低拖累

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透伦敦12月21日 - 欧洲股市周一下跌，回吐稍早涨幅，因西班牙股市下挫，且欧元走强拖累区内股市的表现。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌1.23%，报1,401.94点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E下挫1.5%。
英股富时100指数.FTSE 跌0.29%，报6,034.84点。德股DAX指数.GDAXI回落1.04%，报10,497.77点。法股CAC 40指数.FCHI跌1.3%，报4,565.17点。
西班牙IBEX指数.IBEX表现最差，大跌3.6%，此前西班牙选举中没有一个政党取得绝对多数议席，而西班牙10年期公债收益率在选举后也触及一个月高位。
西班牙银行股大跌，Caixabank(CABK.MC)劲跌7.4%，西班牙国际银行集团 (SAN.MC)下挫4.9%。
西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)领导的保守派政党和左翼政党在周日的选举中均未获得独立组建政府所需的议席，为该国改革计划和整体经济前景带来进一步的不确定性。预料组建联合政府的磋商将需要数周的时间。
欧元兑美元上涨也拖累欧股表现，因欧元走强，使欧洲企业出口竞争力下降。
尽管西班牙和希腊等国家的政局充满不确定性，但一些基金经理仍相对看好欧洲股市明年的表现。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。