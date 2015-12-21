欧洲股市下跌 受西班牙股市走低拖累

路透伦敦12月21日 - 欧洲股市周一下跌，回吐稍早涨幅，因西班牙股市下挫，且欧元走强拖累区内股市的表现。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌1.23%，报1,401.94点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E下挫1.5%。

英股富时100指数.FTSE 跌0.29%，报6,034.84点。德股DAX指数.GDAXI回落1.04%，报10,497.77点。法股CAC 40指数.FCHI跌1.3%，报4,565.17点。

西班牙IBEX指数.IBEX表现最差，大跌3.6%，此前西班牙选举中没有一个政党取得绝对多数议席，而西班牙10年期公债收益率在选举后也触及一个月高位。

西班牙银行股大跌，Caixabank(CABK.MC)劲跌7.4%，西班牙国际银行集团 (SAN.MC)下挫4.9%。

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)领导的保守派政党和左翼政党在周日的选举中均未获得独立组建政府所需的议席，为该国改革计划和整体经济前景带来进一步的不确定性。预料组建联合政府的磋商将需要数周的时间。

欧元兑美元上涨也拖累欧股表现，因欧元走强，使欧洲企业出口竞争力下降。

尽管西班牙和希腊等国家的政局充满不确定性，但一些基金经理仍相对看好欧洲股市明年的表现。(完)