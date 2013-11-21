欧洲股市小跌 但西班牙和意大利股市表现出众

路透伦敦11月21日 -欧洲股市周四小幅下跌，因围绕美国最终将缩减经济刺激措施的担忧重新浮现，但西班牙和意大利市场表现出色。

尽管股市回落，但许多投资者和交易商对股市整体涨势将持续到2014年抱有信心，高盛预测欧洲和英国股市明年将实现更大涨幅。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3微跌0.1%，至1,295.61点，本月早前曾触及五年高位1,316.42点。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50e亦跌0.1%，至3,044.34点，泛欧STOXX600指数跌0.2%，至322.42点。

交易商指出，股市之所以下跌，主要是因为最新讯号显示，美联储有可能最早在未来几个月内缩减刺激措施。

不过，意大利FTSE MIB股指.FTMIB逆势上涨，收高0.6%，西班牙IBEX股指.IBEX也收高0.4%。

西班牙股市上涨是受周四政府公债标售吸引到强劲买需的支撑，意大利计划通过私有化最多筹集120亿欧元(160亿美元)，则提振意大利股市。

西班牙和意大利正慢慢从欧债危机中复苏，这巩固了投资者对欧洲经济全面复苏将持续至2014年的预期。

高盛预计泛欧STOXX 600指数将持续涨势，随着欧洲企业因经济复苏受益，2014年底料升至360点。

英国富时100指数.FTSE收升0.25%，至6,681.33点；德国股市DAX指数.GDAXI微跌0.1%，收报9,196.08点；法国CAC-40指数.FCHI收低0.34%，报4,253.90点。(完)

(编译 白云; 审校 徐文焰)

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