欧洲股市基本持稳 伦齐言伦拉低意大利股市

* FTSEurofirst 300指数微跌0.1%，Euro STOXX 50指数小升0.1%

* 意大利股市缩减近期录得的升幅

* 英国保险股受创，受预算措施打压

路透巴黎3月19日 - 欧洲股市周三持稳，意大利股市放量下滑，因意大利总理伦齐(MatteoRenzi)称欧盟设定的欧元区国家预算赤字不得超过GDP的3%的目标不合时宜。

英国保险股也下跌，受累于英国政府计划取消养老金储蓄要用于购买年金的要求。Legal & General(LGEN.L)暴跌8.4%，Aviva (AV.L)劲跌5.1%，上述计划是英国财政大臣欧思邦稍早公布的预算案的一部份。

矿业股再次下挫，Antofagasta(ANTO.L)大跌5.3%，和铜价一起下滑，铜价周三跌至逾三年半低位，因忧虑中国经济增长放缓和收紧信贷。

FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.07%，至1,305.14点，欧元区绩优股EuroSTOXX 50指数.STOXX50E升0.08%，报3,076.36点。

意大利股市FTSEMIB指数.FTMIB跌0.3%，成交量为过去三个月日均值的逾两倍，缩减近期录得的升幅，Generali(GASI.MI)、意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)和意大利电信(TLIT.MI)下挫至0.8-1.1%不等。

英国富时100指数.FTSE收低0.49%，报6,573.13点；德国DAX指数.GDAXI上涨0.37%，报9,277.05点；法国CAC-40指数.FCHI收低0.12%，报4,308.06点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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