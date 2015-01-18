欧股大涨 但瑞士股市受央行意外举措拖累续挫第二日

路透巴黎1月16日 - 瑞士股市周五续跌6%，延续上日因瑞士央行放弃瑞郎/欧元汇价上限后的跌势，瑞士央行的决定令瑞郎暴涨。

不过其他欧洲股市上扬，因对欧洲央行将很快推出量化宽松政策的预期升温。德股DAX指数.GDAXI创新高。油价反弹也提振能源股，道达尔(TOTF.PA)升3.2%，荷兰皇家壳牌(RDSa.L)大涨2.4%。

斯沃琪(Swatch)和奢侈品企业Richemont CFR.VX分别大跌7.1%和6.7%，两日跌幅约20%。这两公司的产品主要在瑞士制造，但在海外销售，容易受瑞郎上涨影响其竞争力。

瑞士央行周四意外放弃实行三年之久的瑞朗/欧元汇价上限，令金融市场震荡。目前预期多家瑞士企业将发布警利预警，且投资银行开始下调对瑞士企业的盈利预估。

“瑞郎走强将对瑞士跨国企业的盈利构成拖累，”Bancaire Privee股票部门主管Martin Moeller表示，“伤害的程度要看未来几季汇率的表现。”

根据摩根士丹利，制药巨擘诺华制药NOVN.VX和罗氏ROG.VX，以及全球最大的人力资源服务公司AdeccoADEN.VX的营收超过95%来自海外。

瑞士股市指数周五下挫6%，两日跌幅达到14%。该指数盘中触及2013年12月来低位。

法国兴业策略师警告，瑞士企业可能下调股息。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨1%，报1,407.17点。

英国富时100指数.FTSE上升0.79%，收报6,550.27点。德国DAX指数.GDAXI上扬1.35%，收报10,167.77点；法国CAC 40指数.FCHI上涨1.31%，收报4,379.62点。(完)

(编译 利棣儿/李军; 审校 母红)

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