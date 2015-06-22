欧股受希腊债务谈判取得进展刺激大涨 希腊股指急升9%

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透伦敦6月22日 - 欧洲股市周一升至逾一周最高水准，市场指望希腊同债权人纠缠数月后，债务危机谈判能有所进展。
电信股跑赢大盘，此前针对法国电信商Bouygues Telecom (BOUY.PA)的竞购重燃了对企业购并交易增加的希望。
希腊股指.ATG攀升9%，希腊银行股.FTATBNK暴涨21%。投资人原本担心希腊银行存款外流可能引发资本控制。
“这是释然性升势，但还有长路要走。希腊债务危机得以解决，并将留在欧元区的机率达到75%。”Principal Global Investors Europe欧洲执行长Nick Lyster表示。
欧元区财长对希腊提出改革新提议表示欢迎，但称需要仔细研究，可能需要几天时间才能决定是否能达成协议避免希腊出现违约。
荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆在记者会表示，未来几天，他们将努力工作以便在本周能达成协议。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高2.36%，报1,565.68点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E劲升4.1%，为2012年8月来最大单日百分比升幅。欧洲股市波动性指数VSTOXX .V2TX跌至10日最低。
德股DAX指数.GDAXI大涨3.81%，报11,460.50点，法股CAC指数.FCHI劲升3.81%，报4,998.61点；英国富时100指数.FTSE升1.72%，报6,825.67点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。