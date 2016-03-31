欧洲股市收低 电信股和银行股领跌

路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周四在上日大幅上涨后下跌，因法国电信股和意大利银行股跑输其他类股。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌1%，昨日该指数上涨1.3%，受助于美联储主席叶伦周二称加息宜谨慎，提振全球股市走高。

Alpha Trading投资组合经理Stefan de Schutter称，市场在近期上涨后进行整固，因在下周美国企业季报开始前，缺乏推动市场的新诱因。

法国电信股跌幅居前，此前法国主要电信服务公司Orange (ORAN.PA) 和Bouygues Telecom(BOUY.PA)表示，合并磋商在周四最后限期前未能取得进展，遂将最后限期延长至周日。

Orange挫跌1.3%，Bouygues下滑3.6%。其他法国电信股也下跌，Iliad (ILD.PA) 挫跌2.7%，Numericable-SFR NUME.PA跌1.8%，Altice (ATCA.AS) 下滑1.9%。

意大利银行股也大跌，因三位消息人士向路透表示，意大利裕信银行(CRDI.MI)正考虑，如果市场状况不改善，是否将推迟进行Banca Popolare di Vicenza的17.6亿欧元供股项目，目前安排是在4月进行。意大利裕信银行是这次供股的承销商。

英股富时100指数.FTSE收低0.46%，至6,174.90点，法股CAC指数.FCHI收跌1.34%，报4,385.06点，德国DAX指数.GDAXI收低0.81%，至9,965.51点。(完)