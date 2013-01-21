欧股在清淡交投中上扬 逼近近两年高位

* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300收高0.3%,Euro STOXX 50指数升0.6%

* FTSEurofirst指数距离近两年高位近几个点

* 成交清淡,因美国股市休市

* 三分之一的欧元区蓝筹股价格仍低于账面价值

路透巴黎1月21日 - 欧洲股市周一上扬,再度升向近两年高位,投资者买入诸如公用事业和钢铁等相对"被低估"板块,因押注欧洲经济将改善.

不过,奢侈品类股走低限制涨幅,瑞士制表商Richemont CFR.VX有关中国市场销售增长疲弱的讲话拖累奢侈品板块走低.该股急跌5.6%,Burberry(BRBY.L) 回落1.4%,LVMH (LVMH.PA)下跌1%.

泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300.FTEU3上扬0.3%,收报1,166.53点,距离1月10日触及的近两年高位1,170.29点仅低几个点.

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E攀升0.6%,报2,726.63点,重新升向一周前触及的18个月高位.英国富时100指数.FTSE上扬0.4%,并触及四年半高位.

市场成交清淡,美国市场周一因假休市.

去年表现最差的类股之一公用事业和基本资源类股领涨,安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)劲扬4%;法国燃气苏伊士集团GSZ.PA攀升1.8%;E.ON(EONGn.DE)收高1.6%.

"投资者转向有投资'价值'的股票,他们在寻找估值最低的股票.一旦欧洲宏观基本面最终改善,在多年跑输大盘后,这些股票将跑赢大盘,"巴黎的一位交易员称.

STOXX Europe 600公用事业股指数.SX6P去年跌1%.STOXX Europe 600 基本资源指数.SXPP上扬3.9%,均远低于STOXX Europe 600指标指数录得的14%的年度涨幅.

过去两个月,投资者一直在买入欧洲股票,Euro STOXX 50指数自11月中以来大涨13%,因对欧元区解体的忧虑缓解,且全球宏观经济数据改善.

尽管在过去两个月大涨,欧洲股票仍相对便宜.根据汤森路透数据,Euro STOXX 50指数中,约三分之一的成份股的价格仍低于账面价值.

英国富时100指数.FTSE收高0.43%,报6,180.98点;德国股市DAX指数.GDAXI上扬0.61%,报7,748.86点;法国CAC-40指数.FCHI收涨0.57%,报3,763.03点.(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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