欧股小幅上涨 银行股遭遇获利了结

雄安新区将有针对性培育发展科技创新企业和高端高新产业--专家
路透北京4月5日 - 针对中国国务院决定设立河北雄安新区，中国京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪称，承接非首都功能疏解是设立雄安新区的首要任务，要增强新区的自我发展能力，重点是要紧跟世界发展潮流，有针对性地培育和发展科技创新企业，发展高端高新产业，并积极探索体制机制改革创新。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数升0.2%,Euro STOXX 50指数跌0.3%
* 获利了结打压银行股
* 市场对潜在货币战争影响的忧虑发酵
路透巴黎1月23日 - 欧洲股市周三小幅上涨,再度接近近期触及的约两年高位,但投资人对银行股和保险股作新一轮获利了结限制了股市的涨幅.
公司业绩是市场焦点所在,联合利华(Unilever)(ULVR.L)公布的营收优于预期,股价大涨3.1%,触及纪录高位.
诺华制药NOVN.VX扬升4.1%,之前公司公布的销售增长预估令投资人感到安慰.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.2%,报1,167.65点,较两周前触及2011年初来的最高位1,170.29不远.
不过,欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E下跌0.3%,至2,708.28点,因金融股触及本年迄今最高水平后下跌,拖累该股指下滑.
Banco Popolare BAPO.MI急跌4.1%,法国农业信贷集团(CAGR.PA)下滑2.5%,Aegon(AEGN.AS)滑落2.2%.
尽管今天金融股走软,但STOXX欧元区银行股指数.SX7E在2013年迄今仍上涨10%,至今是表现最好的板块.
周三稍晚,美国科技巨擘苹果(AAPL.O)将公布季度业绩.
"投资人正忧虑汇率战争风险,及它对股上升势的影响,"Saxo Banque交易商Alexandre Baradez说.
多个国家央行总裁最近谈到货币竞争贬值带来的风险,因日本和美国等国家的决策者一直采取激进行动推动经济增长
英国富时100指数.FTSE上升0.3%,报6,197.64点;德国股市DAX指数.GDAXI上涨0.15%,报7,707.54点;法国CAC-40指数.FCHI下跌0.4%,报3,726.17点.(完)
(编译 利棣儿; 审校 李军)
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