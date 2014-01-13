欧洲股市上涨 受助于银行股攀升

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数均上升0.3%
* 银行股上涨，此前监管机构放松杠杆比例规定
* PSA标致雪铁龙跳涨，因有报导称公司和东风汽车集团将在中国兴建第四家工厂
路透伦敦1月13日 - 欧洲股市周一上涨，受银行股攀升提振，此前全球银行监管机构同意放松杠杆比例规定。
德意志银行(DBKGn.DE)劲升4.7%，巴克莱(BARC.L)上涨2.9%，瑞银UBSN.VX攀升3.1%。
全球银行监管机构周日达成协议，将放松一项新规范的编修方式，以期避免阻碍全球融资渠道。该项新规定旨在自2018年起控制高风险资产负债表操作。
STOXX银行指数.SX7P上涨1.5%，将今年迄今升幅扩大至约6%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.3%，报1,324.42点，欧元区绩优股EuroSTOXX 50指数.STOXX50E上升0.3%，报3,111.94点，两个指数较近期触及的五年高仅低几点。
英国富时100指数.FTSE收高0.26%，报6,757.15点；德股DAX指数.GDAXI收涨0.39%，至9,510.17点；法国CAC-40指数.FCHI收升0.3%，报4,263.27点。
二线欧元区股市继续表现出众，西班牙IBEX指数.IBEX和意大利FTSE MIB指数.FTMIB均上涨0.7%。
PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)升幅居前，跳涨7.9%，此前媒体报导称，该公司和东风汽车集团(0489.HK)计划在中国将兴建第四家工厂。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透新加坡4月27日 - 油气咨询公司Rystad Energy的创始人Jarand Rystad表示，美国页岩油正在以远高于预期的速度增长，并且正在全球扩大市场份额，这带来了该国与石油输出国组织(OPEC)之间爆发“产量大战”以及油价下滑的风险。
路透法兰克福4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。