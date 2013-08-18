欧股收高 但埃及动荡局势拖累旅游股下滑

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
* FTSEurofirst 300指数升3.64点，报1,231.43点
* 埃及动荡局势殃及旅游公司前景
* 美联储缩减购债的担忧牵制市场走势
* 交易商预计欧股较长期上涨
路透伦敦8月16日 - 欧洲股市周五走势震荡，小幅收高，但埃及动荡局势拖累旅游股，而对美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能很快开始缩减购债的担忧也牵制市场走势。
本周埃及的动荡局势迫使德国Thomas Cook Germany(TCG.L)取消至9月15日的所有至埃及的旅行团，此前德国延长了对红海度假地的旅游警告。
旅游类股指数.SXTP跌0.6%，德国汉莎航空(LHAG.DE)下滑1.3%，摩根士丹利将该股评级由“增持”下调至“中性”。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高3.64点，报1,231.43点，本周收平。
因市场认为美国经济可能已经强劲到能够令美联储在9月开始缩减刺激措施，全球股市在过去一个月挣扎着寻求动能。
不过多位交易商预计，在下月可能出现回落后，市场将会反弹。
欧股主要股指表现落后于美股。道琼工业指数和标普500指数今年迄今升幅介乎15-17%，而FTSEurofirst 300指数和EuroSTOXX 50指数.STOXX50E才升了8%。
欧元区绩优股EuroSTOXX 50指数.STOXX50E升0.7%，报2,854.27点，本周一度触及两年高位2,855.89点。
英国富时100指数.FTSE收高0.26%，至6,499.99点。德国股市DAX指数.GDAXI收高0.19%，报8,391.94点。法国股市CAC 40指数.FCHI大涨0.75%，报4,123.89点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透东京4月13日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周四表示，日本央行应当继续实施量化宽松政策，直至通胀率超过其物价目标，但必须对该措施给资产价格和金融行业带来的风险保持警惕。
路透东京4月13日 - 拥有休闲服装品牌优衣库的日本迅销(Fast Retailing)周四公布，第二季营业利润激增80%，受利润率上升和日圆走软提振。