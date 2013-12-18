欧洲股市收涨 静待美联储政策决定

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.9%，Euro STOXX 50指数上扬1.1%

* 部分策略师预计美联储将保持刺激规模不变

* 强劲的德国企业信心指数扶助市场人气

路透伦敦12月18日 -欧洲股市周三上涨，扳回前一日的跌幅，投资者在美国联邦储备委员会(FED/美联储)今日晚些时候公布政策决定前调整头寸。

过去两周欧洲股市走低，因担忧美联储将在本月开始缩减购债。但多数经济学家预计美联储将保持政策不变直至明年3月，且策略师指出，通胀持续处于低位可能促使美联储在12月按兵不动。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收涨0.9%，报1,259.06点，市场交投清淡，部分投资者不愿在美联储公布政策决定前大举押注。

Euro STOXX 50指数攀升1.1%，收报2,975.09点。

德国智库Ifo报告称，12月企业信心触及2012年4月以来最高水平，也扶助提振市场人气。该数据与市场预期一致，但这是暗示欧洲最大经济体德国明年成长可能加速的另一讯号。

尽管欧洲股市整体走强，但英国零售股承压，因券商报告引发市场担忧圣诞节的销售力道，且Kantar提供的数据显示，英国四大零售商的市场份额正在被折扣杂货店所蚕食。

英国富时100指数.FTSE收高0.09%，报6,492.80点；德国DAX指数.GDAXI收涨1.06%，报9,181.75点；法国CAC指数.FCHI上扬1.0%，报4,109.51点。(完)

(编译 母红; 审校 张明钧)

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