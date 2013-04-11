欧洲股市连升第四天 金融股领升

* FTSEurofirst 300指数收高0.6%，报1,192.87点

* 基金管理公司Ashmore流入资金上升，提振基金管理类股的表现

* 投资人仍看好2013年前景

路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周四连升第四日，因股市今年涨势带动资产管理公司的新客户大幅上升，消息提振金融股。

基金经理和交易商表示，尽管因一些投资人对今年升势获利了结，股市短期回落，但其力道不会妨碍股市将在今年底前逐步攀升的势态。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.6%，报1,192.87点，升向上月触及1,209.05的四年半高位。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E上扬0.5%，至2,674.33点。从年初迄今，FTSEurofirst 300指数上涨5%，Euro STOXX 50指数同期升约2%。

STOXX Europe 600金融服务指数.SXFP是表现最好的板块，因基金管理公司Ashmore (ASHM.L)股价飙升13%，因该公司吸纳的新客户多于预期，消息提振其他资产管理类股。

Union Bancaire Privee (UBP) Investment Management高级产品专家Jean-Luc Eyssautier称，股市将进一步攀升，尽管欧洲经济前景疲弱。

“我们认为2013年将是走势崎岖不平的一年，但最终股市应该收高，”他说。

路透调查上月显示，基金经理及分析师预料Euro STOXX 50指数在2013年底前将升至2,935点。

大部投资人仍看好股市，认为股票回报高于债券及现金，但较之美国或亚洲股市，一些人们对欧洲股市的看法较负面。

英国富时100指数.FTSE收高0.45%，报6,416.14点。德国DAX指数.GDAXI大涨0.78%，报7,871.63点。法国股市CAC 40指数.FCHI上涨0.85%，报3,775.66点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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