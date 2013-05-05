欧洲股市升至五年高位 受美国就业数据提振

美元全线下跌 此前特朗普就汇率和利率发表评论
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备委员会(FED/美联储)将利率维持在低位。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数涨1%
* 汽车股和矿业股等循环景气股领涨，此前美国公布就业数据
* 欧洲股市的“忧虑指标”急跌6%
路透伦敦5月3日 - 欧洲股市周五上升至新的五年最高收位，因美国就业数据强劲，激励原本已因央行刺激经济措施而感到振奋的投资人。
数据显示美国4月非农就业岗位增加16.5万，多于预期的14.5万，欧洲的汽车股和矿业股等循环景气股受到最大支持，均上扬逾3%。
“美国就业数据良好带动欧洲股市。目前而言，没有什么因素会阻止股市的涨势，”Hampstead Capital基金经理Lex van Dam说。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数FTEU3.收高1%，报1,218.60点，此为2008年6月来最高水平，该指数本周升1.9%，欧洲央行周四降息刺激经济。
Euro STOXX 50波动性指数.V2TX周五大跌6%，是显示投资人对股市胃纳增强的迹象。
被视为经济不确定时具防御性作用的医疗保健股.SXDP升0.1%，食品和饮料股.SX3P持平。
英国富时100指数.FTSE收高0.94%，报6,521.46点。德国DAX指数.GDAXI劲升2.02%，报8,122.29点。法国股市CAC 40指数.FCHI大涨1.4%，报3,912.95点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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