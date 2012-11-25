欧股连续第五日收涨 录得今年表现最好一周

* FTSEurofirst 300指数上扬0.6%,录得年内最大单周涨幅

* Euro STOXX 50指数上扬0.9%,面临技术阻力

* 德国数据和对将达成希腊救助协议的乐观情绪提振市场人气

路透伦敦11月23日电---欧洲股市周五连升第五天,录得年内迄今表现最好的一周,受强劲的德国数据提振,且投资人对希腊很快将获得下一笔救助资金的预期不断增强,也提振股市.

德商巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)和拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)领升化工类股,此前德国企业景气判断指数在七个月来首次意外上升,使投资人对欧洲最大经济体德国可能重获一些动能的预期升温.

投资人也乐见,有迹象显示,在向希腊发放救助贷款的问题上,国际贷款人朝达成协议上迈出了一小步,这在午後交易中推高欧元区银行股.SX7E,且提振欧元表现.

"在达成希腊救助协议方面,市场人气正面,"一米兰交易商说.

"我看到本地基金买入少量优质银行股,如Intesa Sanpaolo (ISP.MI),及表现落後的银行股,如Banca Popolare di Milano PMII.MI,一旦预期股市将反弹,这些股票最受青睐."

Popolare di Milano升1.1%,Intesa收涨1%,前者延展从周三触及的三个月低位反弹的走势.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.6%,报1,110.45点,本周上升4%.

市场成交清淡,成交量仅为90日均值的63%,因美国股市今日提前休市.

英国富时100指数.FTSE上升0.49%,报5,819.14点;德国股市DAX指数.GDAXI上扬0.89%,报7,309.13点,法国CAC-40指数.FCHI上涨0.87%,报3,528.80点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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