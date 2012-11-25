欧股连续第五日收涨 录得今年表现最好一周

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
* FTSEurofirst 300指数上扬0.6%,录得年内最大单周涨幅
* Euro STOXX 50指数上扬0.9%,面临技术阻力
* 德国数据和对将达成希腊救助协议的乐观情绪提振市场人气
路透伦敦11月23日电---欧洲股市周五连升第五天,录得年内迄今表现最好的一周,受强劲的德国数据提振,且投资人对希腊很快将获得下一笔救助资金的预期不断增强,也提振股市.
德商巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)和拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)领升化工类股,此前德国企业景气判断指数在七个月来首次意外上升,使投资人对欧洲最大经济体德国可能重获一些动能的预期升温.
投资人也乐见,有迹象显示,在向希腊发放救助贷款的问题上,国际贷款人朝达成协议上迈出了一小步,这在午後交易中推高欧元区银行股.SX7E,且提振欧元表现.
"在达成希腊救助协议方面,市场人气正面,"一米兰交易商说.
"我看到本地基金买入少量优质银行股,如Intesa Sanpaolo (ISP.MI),及表现落後的银行股,如Banca Popolare di Milano PMII.MI,一旦预期股市将反弹,这些股票最受青睐."
Popolare di Milano升1.1%,Intesa收涨1%,前者延展从周三触及的三个月低位反弹的走势.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.6%,报1,110.45点,本周上升4%.
市场成交清淡,成交量仅为90日均值的63%,因美国股市今日提前休市.
英国富时100指数.FTSE上升0.49%,报5,819.14点;德国股市DAX指数.GDAXI上扬0.89%,报7,309.13点,法国CAC-40指数.FCHI上涨0.87%,报3,528.80点.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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