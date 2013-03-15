（修正）欧洲股市升至四年半新高

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
(更正：澄清正文第三段是“因中国的移动技术投资增长前景而受到提振”)
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数涨1.2%，Euro STOXX 50指数升1.5%
* 保险业者Generali领涨
* 波动率指数下跌，因投资者押注股市进一步上涨
路透伦敦3月14日 - 欧洲股市周四升至四年半新高，因包括保险业者Generali (GASI.MI)在内的企业面最新消息令人振奋，而且美国经济数据推动大盘升势。
欧洲第三大保险企业Generali (GASI.MI)以劲扬9.4%领涨，成交量是90日均值的三倍多，此前该公司宣布计划清理资产负债表，以恢复获利能力。
电信设备生产企业爱立信(Ericsson)(ERICb.ST)和阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALUA.PA因中国的移动技术投资增长前景而受到提振。
这帮助带动泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3 涨1.2%，报1,207.83点，创下2008年8月以来首见的高位。
美国公布一周初请失业金人数低于预期，证实美国经济正在改善，此后上述股指扩大升势。
Euro STOXX 50波动率指数VSTOXX周四下跌10.9%至近五年低位。
Euro STOXX 50指数.STOXX50E涨1.5%，报2,744.70点。
英国富时100指数.FTSE收高0.74%至6,529.41点。德国DAX指数.GDAXI升1.1%报8,058.37点。法国股市CAC 40指数.FCHI涨0.93%报3,871.58点。(完)
(编译 于春红; 审校 利棣儿)
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