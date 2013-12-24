欧洲股市小涨 圣诞节前一周表现为1999年来最佳

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
* 在缩短的交易日中英股富时100指数升0.2%，法国CAC 40指数升0.1%
* 德国、瑞士和意大利休市
* 经济状况亮丽助燃美联储缩减购债后的升势
路透伦敦12月24日 - 欧洲股市周二小涨，圣诞节前一周的表现为1999年来最佳，不过今日市场提前休市，交投清淡。
德国、瑞士和意大利等市场今日已经休市。
英国富时100指数.FTSE收高0.23%，报6,694.17点；法国CAC指数.FCHI微升0.07%，报4,218.41点。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升0.06%，报3,072.88点。
汤森路透数据显示，在圣诞节前的五个交易日中，该指数大涨4.5%，为1999年来表现最佳的一周。
欧元区绩优股Euro STOXX50指数今年迄今大涨16.6%，今年只剩几个交易日，如果保持升势，这将是四年最佳表现。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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