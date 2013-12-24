欧洲股市小涨 圣诞节前一周表现为1999年来最佳

* 在缩短的交易日中英股富时100指数升0.2%，法国CAC 40指数升0.1%

* 德国、瑞士和意大利休市

* 经济状况亮丽助燃美联储缩减购债后的升势

路透伦敦12月24日 - 欧洲股市周二小涨，圣诞节前一周的表现为1999年来最佳，不过今日市场提前休市，交投清淡。

德国、瑞士和意大利等市场今日已经休市。

英国富时100指数.FTSE收高0.23%，报6,694.17点；法国CAC指数.FCHI微升0.07%，报4,218.41点。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升0.06%，报3,072.88点。

汤森路透数据显示，在圣诞节前的五个交易日中，该指数大涨4.5%，为1999年来表现最佳的一周。

欧元区绩优股Euro STOXX50指数今年迄今大涨16.6%，今年只剩几个交易日，如果保持升势，这将是四年最佳表现。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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