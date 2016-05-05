欧洲股市小升 因英国电讯和雷普索尔等企业受季报提振上涨

路透伦敦/米兰5月5日 - 欧洲股市周四微幅上涨，英国电讯和西班牙油企雷普索尔等企业公布令人鼓舞的业绩，带动其股价上涨，从而提振欧洲股市。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.3%，上日下挫1.2%，降至近一个月最低水准。

FTSEurofirst 300指数年内下跌约10%，和全球其他股市一样表现不佳，受累于对中国经济放缓的忧虑和美国加息前景的不确定性。

“股市下跌，开始吸引低吸买家，”City of London Markets Limited交易商Markus Huber表示。

“不过，整体市场人气仍然负面，因全球经济成长存在不确定性，美国可能在第三季加息，以及企业业绩令人失望等因素继续打压市场。”他补充说。

英国电讯(BT.L)升幅居前，劲涨2.6%，此前该公司公布，全年营收上升6%，全年获利攀升5%，好于市场预期。

油价上涨也提振能源股走坚，Tullow Oil(TLW.L)劲涨6.1%。

西班牙主要油企雷普索尔(REP.MC)攀升4.7%，此前公司公布第一季盈利降幅小于部份市场人士的预期。

下跌股方面，英国能源供应商Centrica(CNA.L)暴跌9.8%，是跌幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股，此前该公司意外宣布配售股票，以筹资偿还债务，保护其信用评级。

英国富时100指数.FTSE收涨0.09%，报6,117.25点。法股CAC 40指数.FCHI微幅下跌0.11%，收报4,319.46点。德国DAX指数.GDAXI上涨0.24%，收报9,851.86点。(完)