欧洲股市收涨 因欧洲经济前景改善

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数在震荡交投中上扬0.4%

* 在连涨三周后，该指数本周收跌

* 周期性股涨幅居前，商品股走高

路透伦敦8月23日 - 欧洲股市周五收涨，受助于经济前景不断改善推高商品和金融股，但本周仍录得月内首周下跌，因担忧美国很快开始缩减刺激规模。

受夏季度假高峰影响，今日成交清淡，美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员的讲话使市场整日走势震荡，FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.4%，报1,223.65点，盘中交投区间为1,214.28-1,226.26点。成交量仅为90日均值的68%。

该指数本周回落0.6%，为上月底以来首周下跌，因对美联储可能最早从下月开始缩减刺激规模的忧虑挥之不去，另外，美联储官员今日的讲话未能提供联储政策前景更明确的线索。

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特称，如果从现在到行动前的数据描绘出一幅成长“可持续的画面”，他将会支持在下月开始缩减资产购买规模。而旧金山联储总裁威廉姆斯称，从“今年再晚些时候”开始缩减购债规模将是明智之举。

Exane BNP Paribas的股市策略部全球主管Ian Richards称，欧洲股市可能在9月上扬，因届时更多投资者将结束休假返回市场，中国经济显示出企稳的迹象，而欧洲股市的价值仍非常具有吸引力，且欧洲经济状况令人鼓舞。

今日公布的数据显示，欧元区消费者信心跳升至两年最高，德国第二季GDP增幅为逾一年来最快，而英国第二季GDP数据被上修。

经济前景改善扶助推高周期性股票，能源、矿业和金融股涨幅居前。STOXX Europe 600石油和天然气指数.SXEP收涨1.2%，涨幅最大。保险股指数.SXIP攀升0.7%，基础资源股指数.SXPP上涨0.6%。

英国富时100指数.FTSE收涨0.7%，报6,492.10点，跑赢其他区内股市。德国股市DAX指数.GDAXI收升0.23%，报8,416.99点。法国股市CAC 40指数.FCHI上涨0.25%，报4,069.47点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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