欧洲股市收高 受购并交易提振

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
* 德国DAX指数创新高
* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数均升0.7%
* IMF预计美国经济强劲，提振股市
路透伦敦12月23日 - 欧洲股市周一连升第四个交易日，受到企业购并活动提振，德国DAX指数创下历史新高。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.7%，报1,296.83点，欧元区绩优股EuroSTOXX50指数.STOXX50E也升0.7%，报3,070.91点。德国DAX指数.GDAXI收高0.94%，报9,488.82点的纪录收盘新高。
购并活动增加的迹象支撑了升势。
德国ProSiebenSat1(PSMGn.DE)同意出售东欧电视和电台业务，该股收高1.6%。
测试和检验集团Bureau Veritas (BVI.PA)升3.5%，因交易商对其收购MaxxamAnalytics的行动表示欢迎。
国际货币基金组织(IMF)周日预计美国经济明年将加速扩张。
英国富时100指数.FTSE收高1.09%，报6,678.61点；法国CAC指数.FCHI上扬0.51%，报4,215.29点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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