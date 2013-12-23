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国际财经 | 2013年 12月 24日 星期二 07:02 BJT

欧洲股市收高 受购并交易提振

* 德国DAX指数创新高

* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数均升0.7%

* IMF预计美国经济强劲，提振股市

路透伦敦12月23日 - 欧洲股市周一连升第四个交易日，受到企业购并活动提振，德国DAX指数创下历史新高。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.7%，报1,296.83点，欧元区绩优股EuroSTOXX50指数.STOXX50E也升0.7%，报3,070.91点。德国DAX指数.GDAXI收高0.94%，报9,488.82点的纪录收盘新高。

购并活动增加的迹象支撑了升势。

德国ProSiebenSat1(PSMGn.DE)同意出售东欧电视和电台业务，该股收高1.6%。

测试和检验集团Bureau Veritas (BVI.PA)升3.5%，因交易商对其收购MaxxamAnalytics的行动表示欢迎。

国际货币基金组织(IMF)周日预计美国经济明年将加速扩张。

英国富时100指数.FTSE收高1.09%，报6,678.61点；法国CAC指数.FCHI上扬0.51%，报4,215.29点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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