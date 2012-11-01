欧洲股市收涨 受助于欧洲企业获利和中美宏观数据

* FTSEurofirst 300指数收涨1.2%

* 亚洲和美国数据对人气有帮助

路透伦敦11月1日电---欧洲股市周四在昨日回落後反弹收涨,投资者抛开成长忧虑,转而关注欧洲企业获利和中美两国经济数据改善.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高13.61点,或1.2%,报1,109.99点,周三下滑0.6%.

电信股.SXKP和金融股.SX7P涨幅居前,因BT Group (BT.L), Lloyds Banking Group 和Legal & General (LGEN.L)公布的业绩分别提振所属的板块.

电信股升1.4%,BT居功至伟,攀升7%,因其削减成本措施帮助该公司守住盈利前景.

根据Thomson Reuters Starmine提供的数据,在已经公布业绩的欧洲企业中,约56%的业绩超过或符合预期,但这些公司发布的第四季财测平均被下调了1.2%,反应出对经济前景的忧虑.

"最新的迹象显示,市场价值能消化企业获利预估小幅下滑.或许,在这个方面,市场已走在了分析师的前面,"Killik & Co的市场策略师Paul Kavanagh表示.

根据汤森路透数据,欧股12个月预估市盈率为11.5倍,低於10年均值约13.5倍.

市场成交有所改善.美国数据直指就业市场缓慢复苏,10月制造业温和增长.隔夜公布的数据显示,在过去一年对抗来自全球其他地区的阻力後,亚洲主要国家的经济成长逐步加速.这些数据进一步提振股市.

英国富时100指数.FTSE收涨1.37%,报5,861.92点;德国股市DAX指数.GDAXI上扬1.03%,报7,335.67点,法国CAC-40指数.FCHI上扬1.35%,报3,475.40点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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