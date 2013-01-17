欧股小升 受零售股及美国数据支撑

调查：新加坡金管局4月料维持政策不变 今年底有收紧政策风险
路透新加坡4月3日 - 新加坡央行4月会议料将维持以汇率为基准的货币政策不变，不过部分人士预期今年稍晚将收紧政策，因通胀上升且出口好转。
* FTSEurofirst 300指数升0.5%,Euro STOXX 50指数涨0.6%
* 家乐福和AB Foods公布销售数据后,股价急升
* Natixis和美银美林预期欧洲股市将继续上涨
路透伦敦1月17日 - 欧洲股市周四上涨,因美国经济数据良好及零售商家乐福(Carrefour)(CARR.PA)和AB Foods(ABF.L)销售数据令人鼓舞,抵销了矿业股下跌的影响.
企业消息是股市周四上涨的主要推动因素,AB Foods及家乐福股价分别劲升6.1%和3.2%,成交放量,之前两家公司公布在2012年底的销售数据令人安慰.
"投资人开始根据企业基本面而不是宏观因素来选择股票,"瑞信交易策略部董事Mark Buchanan说.
"联动性和波动性都下降,暗示投资人选择个别股票在市场再次流行,"他说.
周四,欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E上升0.6%,至2,718.93点.泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3上涨0.5%,至1,165.54点.
欧洲股指在午后交易中扩大升幅,因美国公布强劲的经济数据,上周美国初请失业金人数降至五年低位,12月房屋开工以四年来最快速度增长.
数据扶助基本资源类股.SXPP尾盘缩减跌幅.
该板块收低0.6%,为表现最差的板块,此前全球性矿商力拓(RIO.L)(RIO.AX)宣布,因莫桑比克业务和铝资产问题,2012年财报中将计提140亿美元非现金减支损失.
FTSEurofirst 300指数仍陷于过去一周一直留守的宽幅为1%的交投区间,因该指数在22个月高位横盘波动,但投资人仍预期未来该指数将创新高.
"股市的劲道并非来自企业获利增长,实际上,是因为流动性,"管理2,870亿欧元资产的Natixis Asset Management的欧洲股票部主管Yves Maillot说.
"不能排除短期有修正,但如果你看股市过去一周表现,股市在如此升势后不愿意回落,就说明了资金流入是(带动股市的)主要因素."
美银美林的策略师也认为,欧洲股市涨势可能需要止步,之后再度扩大上升步伐.
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美银美林预期在未来一年时间,Euro STOXX 50指数.STOXX50E将上升约11%,至3,000点.
英国富时100指数.FTSE收高0.46%,报6,132.36点;德国股市DAX指数.GDAXI上升0.58%,报7,735.46点;法国CAC-40指数.FCHI上升0.96%,报3,744.11点.(完)
(编译 利棣儿; 审校 李军)
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