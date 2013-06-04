欧股小幅反弹 意法半导体率晶片股领涨

必和必拓拒绝维权投资者Elliott的改革建议 称弊大于利
路透悉尼/伦敦4月10日 - 全球最大的矿产商必和必拓 周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
* FTSEurofirst 300指数上涨0.3%
* 对美联储缩减QE的担忧缓解，但交投谨慎
* 意法半导体(STM)上涨，因财测强劲
路透伦敦6月4日 - 欧洲股市周二上涨，因意法半导体(STMicroelectronics)(STM.PA)对公司成长前景有信心，带动晶片股上扬，且投资人也利用近期股市回落作为谨慎买入的机会。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3上涨0.3%，报1,211.34点，从5月23日迄今累计下跌4%，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)在5月22日发布的会议记录显示，美联储讨论过放缓货币刺激计划的进度。
周二数据显示美国贸易逆差扩大，可能对那些人士预计美联储将继续执行刺激计划的可能性增强，尽管成交量远低于90日均值，暗示投资人交投略为犹豫。
意法半导体股价劲涨4.5%，为升幅最大的FTSEEurofirst 300指数成份股，此前公司执行长向法国费加罗报表示，预期公司今年订单增长5-10%。同业英飞凌(IFXGn.DE)股价攀升1.8%。
FTSEurofirst 300指数开低，但留守在50日移动均线切入位1,204.92的上方。Euro STOXX 50指数.STOXX50E在3月高位2,746上方寻获支撑，上日该指数收在该水平的上方。
尽管近期修正，但瑞银预期欧洲股市将进一步上涨。
英国富时100指数.FTSE收高0.51%，报6,558.58点。德国股市DAX指数.GDAXI收升0.12%，报8,295.96点。法国股市CAC 40指数.FCHI收涨0.13%，报3,925.83点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透悉尼/伦敦4月10日 - 全球最大的矿产商必和必拓 周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。