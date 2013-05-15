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国际财经 | 2013年 5月 16日 星期四 07:19 BJT

欧股刷新五年高位 瑞郎下挫提振多家瑞士大盘股领涨

* FTSEurofirst 300指数收高0.7%

* Euro STOXX 50指数升0.5%

* 瑞郎下挫提振瑞士股市

* 原油定价调查拖累能源股

路透伦敦5月15日 - 欧洲股市周三再度刷新五年高位，瑞郎再度下挫应能继续提振该国出口业，多家瑞士大盘股领涨。

瑞银技术分析师表示，欧洲股市可能在6月前回落，但多数交易商和投资人感觉任何回落将会是短暂的，欧股将在今年继续上涨。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.7%，报1,245.66点，此为2008年中来的最高收位。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收涨0.5%，至2,809.58点。

瑞士SMI指数.SSMI大涨1.5%，表现优于其他欧洲股市，瑞士制药集团诺华制药NOVN.VX和罗氏ROG.VX，以及食品公司雀巢NESN.VX对FTSEurofirst 300指数今日上涨居功至伟。

STOXX Europe 600油气股指数.SXEP表现逊色，下滑0.4%，因对原油业内定价的调查影响能源企业，包括Statoil(STL.OL)和荷兰皇家壳牌(RDSa.L)。

英国富时100指数.FTSE收高0.11%，报6,693.55点。德股DAX指数.GDAXI收升0.28%，报8,362.42点。法国股市CAC 40指数.FCHI收升0.41%，报3,982.23点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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