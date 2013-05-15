欧股刷新五年高位 瑞郎下挫提振多家瑞士大盘股领涨

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
* FTSEurofirst 300指数收高0.7%
* Euro STOXX 50指数升0.5%
* 瑞郎下挫提振瑞士股市
* 原油定价调查拖累能源股
路透伦敦5月15日 - 欧洲股市周三再度刷新五年高位，瑞郎再度下挫应能继续提振该国出口业，多家瑞士大盘股领涨。
瑞银技术分析师表示，欧洲股市可能在6月前回落，但多数交易商和投资人感觉任何回落将会是短暂的，欧股将在今年继续上涨。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.7%，报1,245.66点，此为2008年中来的最高收位。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收涨0.5%，至2,809.58点。
瑞士SMI指数.SSMI大涨1.5%，表现优于其他欧洲股市，瑞士制药集团诺华制药NOVN.VX和罗氏ROG.VX，以及食品公司雀巢NESN.VX对FTSEurofirst 300指数今日上涨居功至伟。
STOXX Europe 600油气股指数.SXEP表现逊色，下滑0.4%，因对原油业内定价的调查影响能源企业，包括Statoil(STL.OL)和荷兰皇家壳牌(RDSa.L)。
英国富时100指数.FTSE收高0.11%，报6,693.55点。德股DAX指数.GDAXI收升0.28%，报8,362.42点。法国股市CAC 40指数.FCHI收升0.41%，报3,982.23点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。
路透4月10日 - 日本丰田汽车表示，将对其位于美国肯塔基州的工厂投资13.3亿美元，这是该公司未来五年在美国投资100亿美元计划的一部分。