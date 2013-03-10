欧洲股市收高 受美国良好的非农就业数据提振

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数涨0.9%，Euro STOXX 50指数升1.4%

* Euro STOXX 50指数创下11月以来最大单周涨幅

* 欧洲股市收盘后惠誉调降意大利债信评等

路透巴黎3月8日 - 欧洲股市周五一度升至四年半高位，在各主要央行维持货币政策的支撑力度之际，美国强劲的就业数据令人预期全球经济加速成长。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3涨0.9%，报1,195.20点，美国就业数据公布后最高升至1,197.73点，这是2008年9月以来首见的高位。

欧元区Euro STOXX 50指数.STOXX50E收高1.4%报2,728.78点，本周累计上升4.3%，创下近四个月来最大单周涨幅。

但欧股收盘后，惠誉将意大利评等由A-下调至BBB+，展望仍为负面。惠誉称下调评等是因大选中无一党派获绝对多数席位和经济衰退持续，如果衰退进一步加剧且持续时间较预期更长，可能进一步调降意大利评级。

“我们看到越来越多的资金流入股市，这是因为美国就业数据改善及全球各主要央行誓言维持宽松政策不变，”Global Equities量化销售交易主管David Thebault称。

美国公布的数据显示，2月非农就业岗位增加23.6万个，远高于分析师此前预计的16万个，同时失业率降至2008年12月以来最低水准7.7%。

欧洲银行股涨幅最大，法国巴黎银行(BNPP.PA)劲扬4.1%，Raiffeisen Bank (RBIV.VI)大涨2.6%。

英国富时100指数.FTSE收高0.69%报6,483.58点。德国DAX指数.GDAXI涨0.59%报7,986.47点。法国股市CAC 40指数.FCHI收升1.22%报3,840.15点。(完)

(编译 于春红; 审校 李军)

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