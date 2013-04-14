欧股收低 受累于美国数据疲弱及担忧塞浦路斯问题

德国智库称美国政策不确定及英退谈判可能令德国经济前景蒙阴
路透柏林4月12日 - 德国五家主要经济智库周三表示，美国可能采取保护主义政策的不确定性，以及英国退欧谈判缺乏能见度，可能令德国经济前景蒙阴。
* FTSEurofirst 300指数跌0.9%，Euro STOXX 50指数大跌1.5%
* Euro STOXX 50指数跌穿50日移动均线
* 矿业股下跌，因金价急跌及铜价下滑
路透巴黎4月12日 - 欧洲股市周五下跌，抹去本周的近一半升幅，因市场重新忧虑塞浦路斯援助计划及美国3月零售销售意外下跌。
矿业股跌幅特别猛，因金价和铜价大跌，Eurasian ENRC.L下挫3%，Randgold Resources (RRS.L)急跌4.6%。
现货金重挫4%至2011年7月来的最低水平，跌穿每盎司1,500美元关口，因塞浦路斯将出售黄金的救助计划草案等不利因素打压金价。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.9%，报1,182.10点。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E下滑1.5%，至2,633.47点。
Euro STOXX 50指数回到50日移动均线下方，且收在该移动均线以下，技术分析师认为此为强烈利空信号。
卢森堡财长在周五稍早称，欧盟和国际货币基金会(IMF)对塞浦路斯援助计划的规模将保持在100亿欧元，不会增加。他指出，塞浦路斯重整银行业最终会降低其融资需求，在加上其他措施将可以弭平此一缺口。塞浦路斯原本打算筹措70亿欧元，但如今可能得要为总额230亿欧元的方案贡献130亿欧元。
英国富时100指数.FTSE收低0.49%，报6,384.39点。德国DAX指数.GDAXI大跌1.61%，报7,744.77点。法国股市CAC 40指数.FCHI收低1.23%，报3,729.30点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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