欧洲股市承压 因美国预算谈判前景忧虑

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数基本收平于1,137.60点

* 欧元区绩优股Euro STOXX 50指数上涨0.4%至2,659.95点

* 对美国"财政悬崖"的担忧令股市脱离盘中高位

* 大多数交易商持正面看法,预计美国最终会达成避免"财政悬崖"的协议

路透伦敦12月27日 - 周四市场再度忧心于美国可能无法达成预算协议以避免挫伤成长的财政举措生效,这一担心令欧洲股市承压,不过大多数交易商仍认为美国将达成协议.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3基本收平于1,137.60点,不过欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E小涨0.4%至2,659.95点.

交易商仍关注于美国政客围绕避免"财政悬崖"的谈判的进展.

美国参议院民主党领袖里德发出该国可能跌落"财政悬崖"的警告后,FTSEurofirst 300指数跌离日高1,141.79点.

然而,大多数交易商仍认为美国将达成协议,而且预计即便12月底之前不能达成协议,1月美国政界人士也将会达成协议,以避免对美国经济造成过度伤害.

"客户有一些紧张.未来可能会进一步回落,但总体前景仍呈正面.市场普遍预计,当压力来临时,他们将达成协议,"City Index交易部主管Giles Watts表示.

浏览2012年各种资产的表现,请点选:(link.reuters.com/nyw85s)85s)

除了对美国预算形势的担忧外,市场对欧元区主权债务危机的演变仍存有一些忧虑.

周四被国有化的西班牙银行Bankia(BKIA.MC)重挫19.5%,此前银行业援助基金FROB披露该行估值为负42亿欧元.

然而,欧洲央行(ECB)承诺将采取新措施来帮助西班牙、意大利等债务高企国,使欧洲股市今年下半年录得升幅.

FTSEurofirst 300指数2012年初以来已累计上涨约14%,而且仍接近于上周所及的19个月高位1,144.15点.Euro STOXX 50指数则累计上涨15%,德国DAX指数.GDAXI累计上涨近30%.

Cavendish Asset Management欧洲股市基金经理Caroline Vincent认为,1月欧洲股市将持续上涨,而且她预计美国政界人士将达成避免"财政悬崖"的协议.

英国富时100指数.FTSE收报5,954.30点.德国股市DAX指数.GDAXI收高0.26%,报7,655.88点.法国CAC-40指数.FCHI收高0.59%,报3,674.26点.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 母红)

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