欧股上扬 但疲弱的美国就业数据限制涨幅

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.4%
* 疲弱的美国就业数据公布后，该数据从五年半高位回落
路透伦敦1月10日 -欧洲股市周五攀升至五年半新高，受助于一系列强劲的企业财测。远低于预期的美国就业数据仅给市场带来很小的拖累。
数据显示，美国12月就业岗位增加7.4万个，较之最保守的分析师预期也低三分之一。
但市场认为，数据受到寒冷天气这一临时性因素影响，另外，任何经济疲弱的迹象都可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)放慢缩减购债步伐，这让投资者感到宽慰。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收涨0.4%，报1,321.16点，美国数据公布后，从1,328.31点的五年半高位回落，但仍坚守在平盘之上。
德国汉莎航空领涨，急升8.9%，成交量为日均值的逾三倍，之前该公司报告12月客流量增长，且预期2014年燃料成本下降。
全球最大手表生产商斯沃琪急升3.9%，该公司之前报告销售增长，且预期2014年销售将呈双位数增长，缓解了对华出口减少的忧虑。欧洲第四季业绩期将在下周开幕。
斯沃琪的消息提振区内奢侈品类股。
Lipper提供的数据显示，美国基金连续第28周将资金投入欧洲股市，凸显投资者对欧洲股市及区内个股的持续买兴。
英国富时100指数.FTSE收高0.73%，报6,739.94点；德股DAX指数.GDAXI收涨0.55%，至9,473.24点；法国CAC-40指数.FCHI收升0.6%，报4,250.60点。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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