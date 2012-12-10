欧盟将起诉数家银行涉嫌操纵Euribor--华尔街日报

路透12月10日电---华尔街日报援引了解调查情况的消息人士报导称,预计欧盟将很快对企图串通操控欧元银行间拆放款利率(Euribor)的数家银行提起诉讼.

华尔街日报称,巴克莱(BARC.L)已承认企图操纵Euribor,美国、英国和其他地方监管机构可能施压其它几家银行做出类似供认.

该报援引银行和监管机构披露的消息称,至少有十几家银行正在接受调查,其中至少有四家银行涉嫌与巴克莱共谋.

华尔街日报称,法国农业信贷银行(CAGR.PA)、法国兴业银行(SOGN.PA)、英国汇丰控股(0005.HK)和德国德意志银行(DBKGn.DE)也因可能与巴克莱串通操控Eruibor而正在接受调查.

上述四家银行均拒绝对华尔街日报置评.在欧洲非常规工作时段,路透亦未能立即联系上其中任何一家银行发表评论.

Euribor和伦敦银行间拆放款利率(Libor)是衡量银行间拆借的关键利率标准,并支持从西班牙抵押贷款到伦敦衍生品合约等一系列金融产品.

两者均是通过银行业提交的银行间拆借利率报价设定而成.

运作Euribor的欧洲银行联合会(European Banking Federation)分支机构Euribor-EBF曾提醒,由於目前的调查,紧张不安的银行可能会退出此类利率的报价小组,从而损害确定借贷价格的系统.

路透母公司汤森路透(TRI.TO)代表英国银行家协会(BBA)从银行收集信息,并使用这些信息估算Libor.路透也估算Euribor.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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