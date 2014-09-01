欧元区政经：波兰总理将接掌欧洲理事会，意外长任外交高级代表

路透布鲁塞尔8月30日 - 欧洲理事会(European Council)即将卸任的主席范龙佩(Herman Van Rompuy)称，欧盟领导人推选波兰总理图斯克(Donald Tusk)接任下届主席。

“欧洲理事会推选图斯克总理为下任理事会暨欧元峰会主席，”范龙佩在社交媒体网站推特(Twitter)上称。

“欧洲理事会并任命意大利外长莫盖里尼(Federica Mogherini)为下任欧盟外交政策高级代表，”他称。(完) (编译 王丽鑫； 审校 龚芳)