欧元区政经：波兰总理将接掌欧洲理事会，意外长任外交高级代表

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透布鲁塞尔8月30日 - 欧洲理事会(European Council)即将卸任的主席范龙佩(Herman Van Rompuy)称，欧盟领导人推选波兰总理图斯克(Donald Tusk)接任下届主席。
“欧洲理事会推选图斯克总理为下任理事会暨欧元峰会主席，”范龙佩在社交媒体网站推特(Twitter)上称。
“欧洲理事会并任命意大利外长莫盖里尼(Federica Mogherini)为下任欧盟外交政策高级代表，”他称。(完) (编译 王丽鑫； 审校 龚芳)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)