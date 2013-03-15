欧盟峰会将聚焦于节支举措歧见及社会成本

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透布鲁塞尔3月14日 - 欧洲各国领导人周四齐聚布鲁塞尔，这次他们面对的金融市场压力较小。节支举措歧见，以及如何最好地解决债务危机带来的社会成本，将主导本次峰会。
欧盟领导人在这次为期两天的峰会上将有机会讨论预算政策，迹象显示，只要法国、西班牙和葡萄牙维持减债趋势，就有可能给予他们更多时间来实现赤字目标。
欧盟成员国会前声明呼吁“支出和收入举措要有适当的调配”，一些国家认为这意味着赋予节支举措更多灵活性，但德国等国可能不同意这样的解读。
提倡严格预算规定的荷兰首相吕特(Mark Rutte)在参加会议前的间隙表示，“我们将讨论经济成长和就业，以及如何对抗欧洲目前的经济恶化趋势。”
“同时，我们既需要实施必需的节支计划，又要进行结构性改革，以改善经济，我们还要就这一问题取得共识。”
欧盟领导人在会前声明中强调对低增长和高失业的担忧，承诺要实施“年轻人就业计划”，未来七年，该计划将向欧盟受影响最严重的地区拨款近60亿欧元资金。(完)
(编译 李爽; 审校 戴素萍)
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