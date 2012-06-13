欧盟峰会决议草案：欧元区需强化金融和财政一体化

路透布鲁塞尔6月13日电---欧盟领导人6月28-29日峰会的决议草案显示,欧元区需大幅加强金融和财政一体化并加强治理,欲达成这些目标的进程计划,将由欧盟高层官员的一份报告列出.

"近期情势发展已显示出有必要将欧洲经济暨货币联盟(EMU)推升至下一阶段,"路透取得的决议草稿称.

"新阶段将建立在更深层的政策整合及协调之上.必需围绕强化金融及财政整合,进行更多具体建设工作,并且以加强欧元治理作为支撑,"草稿称.

欧盟各国大使将於周四讨论峰会结论文稿.

欧盟(EU)执委会主席巴罗索、欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、欧元集团主席贾克以及欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)被赋予在峰会上就欧元区更进一步整合发表报告的任务.

"这份报告是在5月23日进行委任,内容为有关全面经济及货币同盟整合,将制定主要的会议基石,报告部分是有关於欧盟中的所有成员国、其他部分则为仅限於欧元区成员国、并适度的纳入其他愿意加入者."其指出.

"这份报告也将点出达成此一目标的工作办法及时程.这个主题将在欧洲议会後的欧元峰会进行讨论."(完)

--编译 梁瑞雪/张明钧;审校 蔡美珍/田建华

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