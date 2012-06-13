欧盟峰会决议草案：欧元区需强化金融和财政一体化

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
路透布鲁塞尔6月13日电---欧盟领导人6月28-29日峰会的决议草案显示,欧元区需大幅加强金融和财政一体化并加强治理,欲达成这些目标的进程计划,将由欧盟高层官员的一份报告列出.
"近期情势发展已显示出有必要将欧洲经济暨货币联盟(EMU)推升至下一阶段,"路透取得的决议草稿称.
"新阶段将建立在更深层的政策整合及协调之上.必需围绕强化金融及财政整合,进行更多具体建设工作,并且以加强欧元治理作为支撑,"草稿称.
欧盟各国大使将於周四讨论峰会结论文稿.
欧盟(EU)执委会主席巴罗索、欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、欧元集团主席贾克以及欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)被赋予在峰会上就欧元区更进一步整合发表报告的任务.
"这份报告是在5月23日进行委任,内容为有关全面经济及货币同盟整合,将制定主要的会议基石,报告部分是有关於欧盟中的所有成员国、其他部分则为仅限於欧元区成员国、并适度的纳入其他愿意加入者."其指出.
"这份报告也将点出达成此一目标的工作办法及时程.这个主题将在欧洲议会後的欧元峰会进行讨论."(完)
--编译 梁瑞雪/张明钧;审校 蔡美珍/田建华
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
路透柏林2月22日 - 周三公布的一项调查显示，德国2月企业信心意外好转，追平12月所及的33个月高点，这暗示企业高管对于增长前景更为乐观。
路透首尔2月22日 - 在韩国政府收紧监管之际，自今年稍晚起，在外汇市场共谋、操纵汇价及散播不实消息者，将受到刑法的惩罚。