欧盟峰会草案敦促更加关注经济成长与就业创造

路透布鲁塞尔/罗马6月23日 - 根据本周布鲁塞尔峰会的总结性草案，欧洲领导人将考虑把欧盟预算规则解读重点向经济成长倾斜的呼声。

这份由欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)与下任欧盟轮值主席国意大利协商起草的文件，试图将欧盟议程从起初为解决欧债危机而实施的预算削减和税收压缩方面转移开来。

该草案呼吁采取具体措施来促进增长并创造就业，同时支持各成员国深化改革。不过，草案并没有要求改变欧盟财政条约中的规则，也没有谈及什么细节。此次峰会将于周四和周五召开，草案内容在峰会召开前仍可能出现变化。

“考虑到公共债务持续处于高位，必须继续实施有益于成长和存在差异的财政整固，”该文件指出。

文件称，“复苏进程仍疲弱且不平坦，必须继续并强化努力，以增强欧洲成长和创造就业的能力。”

这份草案是欧盟峰会结论的常规性文件。与会领导人预计还将采用另一份欧盟未来五年的战略议程，并任命前卢森堡总理贾克担任下任欧盟执委会主席。

德国并没有公开反对赋予欧盟规则更多灵活性的呼吁，但表示规则必须受到尊重。

一位德国政府发言人在柏林告诉记者，“稳定与增长公约包含了在个别情况下可灵活应用的可能性。”(完)

(编译 石冠兰 审校 许娜)

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